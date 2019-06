Spotkanie Morawiecki-Dulkiewicz. Ratusz Gdańska czeka na formalne zaproszenie

Premier zaproponował spotkanie prezydent Gdańska po tym, jak nie udało im się porozmawiać w poniedziałek przed Europejskim Centrum Solidarności. Aleksandra Dulkiewicz chciała przywitać się z szefem rządu, ten jednak nie odpowiedział. Przyjęła jednak zaproszenie do KPRM. Teraz czeka na formalne szczegóły rozmowy.

Medialna wymiana zdań

– Szczerze mówiąc, w ostatnim momencie zauważyłem panią prezydent Dulkiewicz i usłyszałem głosy. Chciałbym, byśmy traktowali się poważnie, takie zaczepianie i happeningi na ulicy nie przystoją troszeczkę pani prezydent. Ja bardzo serdecznie zapraszam panią prezydent na kawę do kancelarii, do mnie. Proponowałbym tylko, żeby nie brała ze sobą kamer, żeby ta rozmowa była taka bardzo poważna – mówił szef rządu.

"Happening" przed kamerami

Premier przyznał, że podczas poniedziałkowej wizyty w Gdańsku w ostatnim momencie zauważył prezydent Gdańska. Aleksandra Dulkiewicz chciał zaprosić szefa rządu do rozmowy przy symbolicznym okrągłym stole we wtorek, 4 czerwca, przed Europejskim Centrum Solidarności.

Prezydent Gdańska chciała podejść do premiera, by go przywitać i przekazać zaproszenie do rozmowy. – Dzień dobry, panie premierze, witam pana serdecznie w Gdańsku. Dziękuję, że jest pan na święcie Wolności i Solidarności, zapraszam do Okrągłego Stołu – powiedziała Dulkiewicz, kiedy premier mijał ją ze swoją ochroną.