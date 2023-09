Spotkanie dyktatorów. Pierwsze nagranie Putina z Kim Dzong Unem

Rozpoczęła się oficjalna wizyta Kim Dzong Una w Rosji. W środę nad ranem Władimir Putin spotkał się z przywódcą Korei Północnej w kosmodromie Wostocznyj, najnowocześniejszym rosyjskim centrum lotów kosmicznych. Agencja AP udostępniła pierwsze nagrania, które zaczęły krążyć po rosyjskich mediach z tego wydarzenia. To pierwsze spotkanie obu dyktatorów od 2019 roku. Na nagraniach widać, jak Kim wychodzi ze swojej limuzyny i po chwili jest witany przez Putina słowami "cieszę się, że cię widzę przyjacielu". Przywódcy reżimów w Moskwie i Pjongjangu ściskali sobie dłonie przez prawie minutę. Za pośrednictwem tłumacza Kim podziękował Putinowi za zaproszenie i serdeczne przyjęcie. Putin zapewnił już wcześniej Koreę Północną, że wkrótce Moskwa wesprze wysiłki Pjongjangu w budowie satelitów kosmicznych, co również potwierdził na środowym spotkaniu. - To jest powód, dla którego spotykamy się tutaj - stwierdził Putin. Po spotkaniu z przywódcą Rosji Kim ma w planach wizytę w zakładach zbrojeniowych w Komsomolsku nad Amurem, gdzie produkowane są samoloty wojskowe Suchoj. USA sygnalizują, że głównym tematem wizyty i spotkania obu dyktatorów ma być współpraca na dostawy północnokoreańskiej broni dla rosyjskiej armii.