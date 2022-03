Spotkanie Duda-Trudeau. "Bardzo liczymy na wsparcie Kanady ws. uchodźców"

Podkreślił, że wraz ze swoimi sojusznikami m.in. w Kanadzie "musimy być silni i zjednoczeni". - Tacy jesteśmy, gdy rozmawiamy o sankcjach, a także, o tym jak bardzo muszą być one silne po to, żeby Rosja zmieniła swoją politykę, by zatrzymać tę agresję. Wojna i kryzys uchodźczy w związku z tym, co dzieje się w Ukrainie, są czymś naprawdę niewyobrażalnym - zaznaczył szef polskiego rządu.