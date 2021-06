Spotkanie Biden-Putin. Media: Prezydent USA niepotrzebnie dał "kredyt zaufania"

Zdaniem dziennikarzy "Washington Post "nic nie wskazuje na to, aby przywódca Rosji miał zmienić swoje postępowanie. "Retoryka ta brzmiała w dużej mierze jak to, co następowało po początkowych spotkaniach poprzednich trzech prezydentów USA i Putina, który niezmiennie łamał obietnice i bez wytchnienia eskalował swoje ataki na system polityczny USA i sojusze" - pisze amerykański dziennik.