Spotkał się w parku z dziewczyną. Kilka minut później już nie żył

Do tragicznego wypadku doszło w centrum Łodzi w poniedziałek, około godz. 18. - Z wiaduktu u zbiegu al. Mickiewicza i ul. Żeromskiego - w niejasnych jeszcze do końca okolicznościach - spadł 15-latek wprost pod koła nadjeżdżającego trasą W-Z samochodu marki BMW. Poniósł śmierć na miejscu - poinformował we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.