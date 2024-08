Spot Ziobry. Jest reakcja Suwerennej Polski po tekście WP

Analiza mówiła, że choć minister może promować zmiany Kodeksu karnego w kampanii, to nie powinien odnosić się do szerszej sytuacji społeczno-politycznej, bo to może zostać uznane za ingerencję w kampanię wyborczą i referendalną. Autor opinii - Tomasz Darkowski, były wysoki urzędnik w Ministerstwie Sprawiedliwości - zastrzegał ponadto, że odnosi się do akcji informacyjnej, a nie - do konkretnego materiału.