Kancelaria Premiera zaprezentowała nowy spot stworzony w ramach rządowej kampanii #SzczepimySię, w którym wystąpił Cezary Pazura. "Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa. To sprawa życia i zdrowia innych. Dla siebie, dla nich” - przekonuje Cezary Pazura, ambasador kampanii #SzczepimySię. Aktor przekonuje także do szczepień w krótkich spotach radiowych.

