Spór z Izraelem trwa. Jarosław Kaczyński grzmi: prawda nie obroni się sama

Co o narastającym miedzy Polską a Izraelem konflikcie sądzi prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński? - Nie można popadać w panikę - podkreśla. Jednocześnie alarmuje, że nie można patrzeć na to bezczynnie.

- Kiedy nam się przedstawia ogromne ilości wpisów o polskich obozach zagłady, to my wiemy, że to nie jest tak, że miliony ludzi na świecie to twierdzi. Ale gdyby nawet tak sądziły miliony ludzi, to jest to kłamstwo i to kłamstwo niesłychanie wręcz skandaliczne ze względu na jego skrajną nienormalność i niską próbę przerzucenia winy za potworne zbrodni z silniejszych - bo Niemcy są od nas silniejsi - na słabszych. To bardzo źle świadczy o moralności i postawie i tych, którzy to czynią. Nie przyniesie im to na dłuższą metę sukcesu, przyniesie im klęskę - tłumaczył.