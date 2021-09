Spór z Brukselą ws. praworządności. Sasin: Nie do takiej Unii wstępowaliśmy

- Nasze zdanie oparte jest o logikę, ale także o prawo i o to, jak te kwestie funkcjonują również w innych krajach europejskich. Mimo to wciąż podważane jest przez Komisję Europejską. To z jednej strony dziwi, ale też niepokoi. (...) My oczywiście nie odpuścimy, bo musimy bronić naszej polskiej suwerenności - przekonywał minister aktywów państwowych.