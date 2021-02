Spór w Porozumieniu. Rzeczniczka partii odwołana. Zainteresowana uważa inaczej

Konflikt w Porozumieniu. Bielan walczy z Gowinem

Twierdzi jednocześnie, że to on pełni od 4 lutego obowiązki prezesa partii, ponieważ taką decyzję wydął sąd koleżeński. Podkreśla, że uprawnia go do tego piastowana funkcja przewodniczącego Konwencji Krajowej Porozumienia.