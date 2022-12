Spór w PiS o ustawę o SN. "Oszukali Dudę i Kaczyńskiego"

Prezes PiS krytykuje forsowany przez projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. O rozbieżności w obozie rządowym Michał Wróblewski pytał Izabelę Leszczynę z PO. - Uśmiecham się, choć powinniśmy płakać. Powiedzieć, że mają chaos to jak nic nie powiedzieć. Pan minister Szynkowski nie ma pojęcia co robi Ministerstwo Funduszy, które odpowiada za negocjacje. Pan minister Szynkowski z premierem Morawieckim oszukali całą Polskę mówiąc, że ustawa jest dogadana i nie można nic zmienić. Oszukali nie tylko wyborców, opozycję i opinię publiczną, ale oszukali też prezydenta i Kaczyńskiego. Pojechałam do pana ministra, żeby opinia publiczna wiedziała co się dzieje oraz by mój klub mógł przygotować się do tego, by wesprzeć rząd, który nie potrafi odblokować pieniędzy z KPO. Powiedziałam, że pojechał jak tajemniczy Don Pedro z krainy dreszczowców, bo nie wiadomo kto dał mu pełnomocnictwo. Nie wiadomo w czyim imieniu występował. Okazuje się, że ustawa jest destrukcyjna w opinii prezesa - mówiła Izabela Leszczyna w programie "Tłit".

