Spór w Lewicy. Miller o Czarzastym: jest zapatrzony w Kaczyńskiego

Nie milknie burza wokół roszad w Lewicy. Włodzimierz Czarzasty zawiesił kilku posłów, czym wywołał niemałe kontrowersje w formacji. O tę sprawę był pytany były premier i europoseł Leszek Miller. - Jeżeli chodzi o Lewicę, to do niedawna polska Lewica nie bez powodu nazywała się demokratyczna. Niestety pan Czarzasty odebrał to słowo, on dzisiaj buduje zamordystyczną partię – powiedział gość Sebastiana Ogórka w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Miller, odnosząc się do Czarzastego, stwierdził, że jest "zapatrzony na Kaczyńskiego i być może w przyszłości chciałby być wicepremierem w rządzie prezesa PiS". Więcej w materiale wideo.