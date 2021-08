Spór Polska-Izrael. "Yair Lapid powinien być persona non grata"

W swojej wypowiedzi polityk odniósł się do słów szefa MSZ Izraela oraz decyzji o odwołaniu chargé d'affaires z Polski. - Na użytek polityki wewnętrznej Yair Lapid używa - kolejny raz - narodu polskiego do załatwiania swoich spraw. On buduje swoją pozycję na antypolonizmie. W Izraelu zaczyna rządzić pokolenie, które nie ma już korzeni w Polsce - wtórował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.