Spór o Turów. Wiceminister uderza w TSUE: Jest oderwany od rzeczywistości

W czwartek premier Mateusz Morawiecki i szef rządu Czech Petr Fiala podpisali umowę ws. kopalni węgla brunatnego w Turowie. Polska ma zapłacić w sumie 45 mln euro rekompensat. Osiągnięte porozumienie skomentował dla Wirtualnej Polski wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. - Chwalę to, że zakończono spór. Cieszę się, że jest to zakończone, nie chcę nikogo chwalić personalnie - mówił w programie "Tłit" członek Solidarnej Polski. Podkreślił, że kwoty, jakie musi zapłacić Polska "są bardzo duże". - Należy się zastanowić, czy z perspektywy czasu to były dobre decyzje. Dziś nie jest czas na tego typu polemikę. Ważne jest, że zakończono spór z Czechami, a elektrownia i kopalnia mogą dalej funkcjonować - przekonywał Ozdoba. Oprócz 45 mln rekompensat Polska musi też zapłacić karę nałożoną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W tej chwili jest to blisko 70 mln euro. - TSUE jest oderwany od rzeczywistości - powiedział wiceszef resortu klimatu i środowiska.