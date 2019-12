Spór o tablice z postulatami sierpniowymi. Piotr Duda: Odpiłowaliśmy Lenina, to i tablice odbierzemy

- Związek jest jedynym spadkobiercą tablic z postulatami sierpniowymi i całej solidarnościowej idei - powiedział we wtorek Piotr Duda, szef Solidarności. zapowiedział też, że związek odbierze tablice Europejskiemu Centrum Solidarności.

We wtorek w Gdańsku odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Komisja przyjęła jednogłośnie stanowisko w sprawie przekazania tablic z 21. postulatami sierpniowymi do historycznej sali BHP - podaje Radio Gdańsk.

Spór o legendarne tablice z postulatami sierpniowymi wybuchł w pierwszych dniach grudnia. Do 2014 r. tablice były w Narodowym Muzeum Morskim. Potem trafiły do Europejskiego Centrum Solidarności. Teraz muzeum, podlegające Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żąda ich zwrotu. na to nie chce zgodzić się ECS.