Gdańsk. Spór o tablice z postulatami sierpniowymi. "Nie wyjadą"

Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku chce, by ECS przekazało jego placówce tablice z postulatami sierpniowymi. - Sięgnę po wszystkie środki prawne w obronie tego dziedzictwa - zapowiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

- Nie zgadzamy się, aby tablice trafiły do miejsca, do którego nie wszyscy są wpuszczani [chodzi o salę BHP – red.]. ECS jest efektem pracy świętej pamięci Pawła Adamowicza i świętej pamięci Arkadiusza Rybickiego. Ich wola jest wolą świętą. Chcemy, aby tablice były prezentowane w ECS, miejscu otwartym dla wszystkich - stwierdził Basil Kerski.

Na to nalegają m.in. przedstawiciele NSZZ Solidarność. - Miejscem, gdzie powinny spocząć tablice z postulatami strajkowymi, jest Sala BHP. To tam postulaty i porozumienie zostały podpisane. To jest rzecz absolutnie oczywista. To tam jest miejsce, gdzie narodziła się "Solidarność" i te oryginalne tablice w oryginalnym miejscu powinny się znaleźć - stwierdził rzecznik Solidarności Marek Lewandowski. Podobnego zdania jest Andrzej Gwiazda.