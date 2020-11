Spór o Rekolekcje Góralskie. Jednym z powodów arcybiskup Marek Jędraszewski

Rekolekcje Góralskie dedykowane pamięci ks. Józefa Tischnera. Protest rodziny duchownego

Rodzina duchownego nie chce, aby takie treści były propagowane pod szyldem ks. Tischnera. "Nie zgadzamy się na to, by łączyć jego osobę z tendencjami, które nazywał w swoich tekstach "religią schorowanej wyobraźni'" - dodają. Zarzuty do Związku Podhalan ma również Marian Gromada autor fotografii ks. Tischnera, który uważa, że organizatorzy Rekolekcji Góralskich bezprawnie wykorzystali jego zdjęcie do promocji.