Spór o koguta. Mieszkanka wielkopolskiej wsi nie może spać

Kogut pieje na wsi. Mieszkanka nie może spać

Jak tłumaczy mężczyzna, któremu kogut przeszkadza, zwierzę pieje o trzeciej w nocy, a jego żona przez to budzi się i nie może spać do białego rana. Rolnik odpowiedział, że nie może go uciszyć, bo latem również w kurniku jest upał.