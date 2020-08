Spór o "ideologię LGBT". Szymon Hołownia: sprytna socjotechnika PiS

życzyłbym kościołowi żeby umiał w porę to zauważyć temu instytucjonalne mu żeby umiał w porę to zauważyć i zareagować i żeby umiał wreszcie też zrozumieć co bardzo ważne że kościoła i państwa wyjdzie na dobre i państwu i kościołowi no i w takim razie wszyscy ci którzy nie kościoła tak bardzo przestrzegają czy wręcz walczą z tak zwaną jak tam i to nazywają ideologią próbują być bardziej papiescy od papieża czy generalnie słowa papieża im przeszkadzają i będą na niegłupi Ostatnio oglądałem taki wywiad który przeprowadził zdaje się Piotr Kraśko z Janem tam takie no która od wczoraj jest gwiazdą Twittera Z różnych względów natomiast zadało proste pytanie kiedy ten mówił o ideologii lgbt Proszę wymienić pięć podstawowych założeń ideologii lgbt No i czasie plątanina cisza w i tym podobne rzeczy no że przecież wszyscy wiemy i takie tam różne natomiast to są bzdury Które oni wymyślili po to żeby być nimi ludzi po głowach nie istnieje coś ideologia lgbt to jest konstruktor oni wymyślili Myśmy to widzieli na przykład w badaniach robiony wie pan w kampanii to jest sprytna socjotechnika kiedy pytaliśmy o podejście do praw osób homoseksualnych wyniki były różne kiedy używano skrótu lgbt nie oni specjalnie lansują ten skrót po to żeby też taka jego pana techniczno ść w która się w nim zawiera od człowieka Cała opowieść która się dzisiaj tutaj to czy i oczywiście że nie wolno nikogo dyskryminować z żadnego powodu a jeżeli pyta panu kościół to ja kiedy widzę tych wszystkich Obrońców Chrystusa czasami nawet zmilitaryzowanych teraz jak się okazuje czy czy przybierając jakieś paramilitarne nie stroje to mam wrażenie że oni zaczynają bronić kościoła przed nie chrześcijaństwa przed złym światem Tylko kościoła przed Chrystusem na szczęście dysponujemy jasnymi tekstami źródłowymi i chrześcijańskiej widzimy Jak zachowywał się Jezus którzy przychodzili z innych okolic i światopoglądowych i i Powiedziałbym społecznych niż on sam jeżeli ktoś chodzi do kościoła być może politycy zjednoczonej prawicy chodzą towos była na opowieść o wyprawie Jezusa do najbardziej odstręczający jeżeli można tak powiedzieć religijnie ideologicznie obszarów ówczesnej Palestyny wziął specjalnie celowo po zburzeniu jego uczniów i ku oburzeniu tych wszystkich którzy się temu przyglądali po to żeby tam być i rozmawiać z ludźmi a więc czy nie przyszedłby dzisiaj do tych którzy są dyskryminowani ze względu na swoją orientację seksualną traktowani jak wy Żukowie z powodu tego co myślał Nie wydaje mi się przynajmniej usiadłbym z nimi rozmawiał chyba że czytaliśmy inne ewangelię