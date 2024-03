Spór o bezdomnych w Gdańsku. Mieszkańcy Przeróbki nie chcą ośrodka

I dodaje: - Czytałam ostatnio, że 80 proc. bezdomnych to mężczyźni, a poza tym przybywa młodszych bezdomnych i coraz więcej z nich to cudzoziemcy. A my na Przeróbce mamy już dwa hostele z cudzoziemcami oraz zakład karny. Także do kolekcji brakuje już nam tylko ośrodka dla bezdomnych. Według planów ma to być duży, dwupiętrowy budynek. Skoro miasto wydaje już pieniądze na dokumentację, to znaczy, że jest zdecydowane, żeby go wybudować.