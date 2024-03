Ma walczyć z nierównościami. Od razu spadła na nią fala hejtu

Konta zarzucały mi potem na przykład, że należę do Platformy Obywatelskiej, chociaż to nieprawda, bo jestem członkinią Inicjatywy Polskiej, która co prawda jest w koalicji z PO, ale to mimo wszystko dwie różne partie. Potem zaczęło się wyciąganie z kontekstu różnych zdań. W końcu przestałam na to reagować. Zrozumiałam, że zaczepki miały na celu zdenerwowanie mnie albo wciąganie mnie w bezcelowe dyskusje.