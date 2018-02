Spór na linii Polska-Izrael. Jest reakcja abp Stanisława Gądeckiego

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gadecki odniósł się do zamieszania wokół nowelizacji ustawy o IPN. Jak podkreślił, dla Izraela jest jasne, że obozy śmierci były niemieckie. Jego zdaniem wątpliwości tego kraju dotyczą innej kwestii.

- Czym innym jest kwestia samej nomenklatury w odniesieniu do niemieckich obozów koncentracyjnych. Tutaj nie widzę żadnych sprzeczności, bo i Izrael twierdzi, że takie były, i Niemcy twierdzą, że to ich wina i Polacy twierdzą to samo. Więc to nie jest tytuł do kontrowersji. Tytułem do kontrowersji jest prawdopodobnie mienie żydowskie, które nie posiada spadkobierców. Te organizacje żydowskie, na tyle, na ile do mnie dochodzą prawdziwe wiadomości, one by chciały przejąć to mienie żydowskie bez spadkobierców na swoje konto, po to, żeby propagować wiedzę o Holokauście czy realizować swoje programy - mówił abp Gądecki.