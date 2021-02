Spór Jarosław Gowin - Adam Bielan w Porozumieniu. Poseł PiS o reakcji Jarosława Kaczyńskiego

Kto prezesem Porozumienia? Radosław Fogiel nie potrafił odpowiedzieć

Wicerzecznik PiS pytany o reakcję Jarosława Kaczyńskiego przyznał, że "nie jest rolą prezesa ganienie kogokolwiek". Fogiel nie chciał odpowiedzieć na pytanie, kto jest prezesem Porozumienia. Zaznaczył, że kluczowe jest to, że politycy deklarują wolę realizacji programu Zjednoczonej Prawicy. Poseł PiS powiedział, że dotychczas na Radę Koalicji zawsze był zapraszany Gowin , ale w związku ze sporem "trudno ignorować jest frakcję Bielana".

Fogiel zaprzeczył, że to Kaczyński miał pozwolić rozbicie Porozumienia. Zapewnił, że prezes Prawa i Sprawiedliwości w ramach obowiązków partyjnych zajmuje się swoją partią. - Te oskarżenia są nieprawdziwe i nietrafione - zapewnił. Wicerzecznik PiS zaprzeczył również, że jego ugrupowanie chce kogoś przeciągnąć na swoją stronę. Tym samym rozwiał plotki nt. transferów z Porozumienia podkreślając, że zabrania tego umowa koalicyjna.

Jarosław Gowin odejdzie ze Zjednoczonej Prawicy? Wicerzecznik PiS wyklucza

Polityk Prawa i Sprawiedliwości odniósł się również do doniesień, że Gowin miałby przejść na stronę obecnej opozycji i zostać premierem. Fogiel nie dopuszcza możliwości, że Zjednoczona Prawica mogłaby stracić władzę. - Myślę, że to złe języki próbują uszyć panu wicepremierowi Gowinowi buty. On i jego posłowie jasno deklarują, że nigdzie się nie wybierają - zakończył wicerzecznik PiS.