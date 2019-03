Spór dwóch duchownych. Poróżnił ich temat molestowania przez księży

Ojciec Leon Knabit, były przeor opactwa w Tyńcu, w krótkim komentarzu na swoim blogu ocenił, że pedofilia w Kościele to marginalne zjawisko. Odpowiedzieć mu nie omieszkał ksiądz Wojciech Lemański. "Może czas już odpocząć?" - zapytał kpiąco.

"Hańba biskupom", "Nie oddamy dzieci pedofilom" - pod takimi hasłami odbyły się manifestacje w polskich miastach. Zwrócił na to uwagę ojciec Leon Knabit. Jego nowy wpis na blogu to polemika z demonstrantami.

Ironizował, że kolejne hasło mogłoby brzmieć: "Oddajmy dzieci pod opiekę ekspertom z LGBT". "Tam do czwartego roku życia nauczą się masturbacji, a eksperci od tych spraw rychło nauczą dzieci innych zachowań seksualnych" - napisał o. Knabit.

I dodał, że według sądowych badań "duchowni stanowią trzy promile wszystkich skazanych za przestępstwa wobec małoletnich poniżej 15 roku życia". Zapytał, co z pozostałymi 99 promilami, gdzie warto zorganizować manifestację.

Jest reakcja

Na bloga o. Knabita zajrzał ksiądz Wojciech Lemański. Z kolei na Facebooku przedstawił, co myśli o słowach ojca. "A może już czas odpocząć? Starość ma to do siebie, że u wielu przytępia wrażliwość" - podkreślił. I dodał: "Mówi ojciec, że trzy promile? Kierowca za trzy promile traci prawo jazdy, a ksiądz? Ksiądz powinien odejść jak tamci kardynałowie".