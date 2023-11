"Spodziewać się niespodziewanego". Ekspert o sytuacji na drogach 1 listopada

- Mówimy, o osobach, które na co dzień nie jeżdżą autem, bądź pokonują zwykle krótkie dystanse, np. do sklepu. Niepewnie czują się na autostradzie, na drodze ekspresowej. Nie są przyzwyczajone do długich tras. Doświadczony kierowca szybko rozpozna, że jadące przed nim auto prowadzi taka właśnie osoba: często jedzie ona dużo wolniej, niż jest to możliwe, trzyma się kurczowo prawej krawędzi jezdni - wyjaśnił Maciej Bednik.