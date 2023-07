Spływ Dunajcem. Cennik 2023. Drożyzna nie ominęła popularnej atrakcji

Osoby wybierające krótszą trasę, spływ Dunajcem zakończą w Szczawnicy. Niezależnie od przystanku początkowego, cena spływu będzie taka sama i w okresie od początku lipca do końca sierpnia wyniesie 99 zł za bilet normalny (93 zł + 6 zł za kartę na szlak wodny w PPN). Bilety ulgowe na spływ Dunajcem do Szczawnicy w czasie tzw. sezonu wysokiego kosztują natomiast 69 złotych. To o kilka złotych więcej, niż przed rokiem. W 2022 r. za bilety w szczycie sezonu trzeba było bowiem zapłacić 82 zł (normalny) oraz 56 zł (ulgowy).