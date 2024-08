Spisek na życie Trumpa. Pakistańczyk powiązany z Iranem usłyszał zarzuty

Jak podała AP, prokuratorzy z Brooklynu ogłosili zarzuty przeciwko 46-letniego Asifowi Merchantowi, oskarżając go o podróż do Nowego Jorku, gdzie miał wynająć zabójcę do przeprowadzenia zamachów. - Spisek został przerwany, zanim udało się go przeprowadzić - donosi agencja, dodając, że "dokumenty sądowe nie identyfikują żadnego z potencjalnych celów".