Śpiewał Holeckiej "Ostatnią niedzielę". Co powiedział o jej odejściu?

Danuta Holecka ma odejść z TVP. Niedawno Marek Sawicki z PSL intonował w jej programie "Ostatnią niedzielę". - Uczciwie przyznaję: nie oglądam od dłuższego czasu tych programów, w związku z tym nie mam czego żałować. Nie żałuję, że nie oglądałem i nie żałuję, że ktokolwiek będzie odchodził. Politykom chodzącym po Sejmie... przepraszam, dziennikarzom TVP Info chodzącym po Sejmie odpowiadam zawsze, że będę im udzielał wywiadów, gdy z telewizji publicznej zostanie wyprowadzona orkiestra Rachonia i Kłeczka. To najwięksi szkodnicy jeżeli chodzi o przekazywanie fałszywych informacji, otumanianie ludzi i propagandę partyjną. Ten funkcjonariusz partyjny pojawia się w Sejmie. Jest agresywny i niegrzeczny. Każdemu dziennikarzowi udzielam informacji, a funkcjonariuszom politycznym tłumaczyć się nie muszę. Nie robiłem tego przed 1989 r., nie robię tego dziś - komentował w programie "Tłit" Marek Sawicki. Czy zmiany w TVP są możliwe przed świętami? - Jeżeli ktoś myśli, że wystarczy pstryknięcie palca, to się myli. Te zmiany będą trwały kilka miesięcy. Jest kilka pomysłów, ale od tego są prawnicy. Będę kibicował. Jestem za tym, by dokonało się to jak najszybciej. By ten jad nienawiści, rzeczywiście został przycięty - ocenił.

