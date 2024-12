Spięcie Ziobry z posłem Lewicy. "Skończył się czas"

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa wezwała na poniedziałkowe przesłuchanie byłego szefa ABW Piotra Pogonowskiego. Sąd nakazał jego przymusowe doprowadzenie, co wywołało oburzenie Zbigniewa Ziobry.

Były minister sprawiedliwości porównał tę decyzję do działań z czasów PRL, twierdząc, że sędziowie realizują polityczne zlecenia.

"Sąd zignorował wyrok TK, przychylając się do oczekiwań Donalda Tuska. To powrót do mrocznych czasów PRL, gdy sędziowie realizowali polityczne zlecenia, popełniając zbrodnie sądowe" - napisał w serwisie X Zbigniew Ziobro.