Rozpoznaliśmy uczestnika biegu z Nawrockim. "To milioner dobrej zmiany"

Nawrocki zaprosi Trzaskowskiego i Tuska do biegania? "Sport łączy"

"Inauguracja akcji 'Dobry ruch' za nami! Decyzją szefa naszego sztabu Pawła Szefernakera realizujemy oddolne inicjatywy, które są świetną okazją także do spotkań z Polakami. Podsyłajcie swoje pomysły. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie!" napisał na swoim profilu poseł PiS Adam Andruszkiewicz. Zamieścił przy tym nagranie spotkania wspieranego przez PiS kandydata z jednym z uczestników biegu.

Okazuje się, że ów uczestnik nie był całkiem przypadkowy. To znany działacz PiS z Radomia Jakub Kowalski, którego karierę "milionera dobrej zmiany" opisywaliśmy już w Wirtualnej Polsce.

Kowalski jest z partią jest związany od 18. roku życia. Od początku swojej politycznej kariery był kojarzony z Markiem Suskim. Przez lata był dyrektorem jego biura poselskiego, radnym miejskim przez trzy kadencje - od 2006 do 2018 roku z poparciem Suskiego. Pracował również z biurze poselskim obecnego europosła PiS Adama Bielana. Po wygranych wyborach przez PiS został dyrektorem gabinetu marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, a w czerwcu 2016 r. szefem Kancelarii Senatu. Pełnił tę funkcję ponad trzy lata, do jesieni 2019 r.

To nie wszystko. W marcu 2020 roku Kowalski został członkiem zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) - Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce. Pracował tam do 13 marca 2024. Z oświadczeń majątkowych i naszych szacunków wynika, że przez te lata (od marca 2020 do grudnia 2023 r.) zarobił tam ponad 1,65 mln zł.