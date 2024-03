"Milioner dobrej zmiany" zachował swoją posadę. Został jedynką na liście w wyborach

Oficjalna prezentacja kandydatów PiS do sejmiku mazowieckiego miała miejsce pod koniec lutego w Radomiu. - Startujemy w tych wyborach po zwycięstwo, po zmianę w sejmiku tego, co jest od wielu lat, czyli koalicji Platformy z PSL. Ta koalicja jest dla nas bardzo niekorzystna – mówił poseł Marek Suski, szef radomskich struktur PiS. Z okręgu nr 5 z ramienia Prawa i Sprawiedliwości o mandat radnego do sejmiku województwa mazowieckiego będzie ubiegało się dziewięciu kandydatów.