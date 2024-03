Spięcie Ozdoby z Wrzosek. "Ujawniła ściśle tajne informacje?"

Złożone przez prokurator Ewę Wrzosek wnioski do sądów, mające zablokować działania PiS ws. mediów publicznych, powstały poza siedzibą prokuratury - ustaliła WP. Odnaleźliśmy poszlaki wskazujące na to, że dokumenty mogły być przygotowane w kancelarii Clifford Chance, która obecnie obsługuje media publiczne.

"Czy ABW jest już w domu Wrzosek? Jeżeli informacje z WP są prawdziwe, to brak podjęcia działań to przestępstwo. PS Czas na przedawnienie jest dłuższy niż ta kadencja" - napisał na platformie X Jacek Ozdoba, załączając artykuł Wirtualnej Polski.

"Zajęci ustalaniem adresów Ozdoby" - błyskawicznie odpowiedziała mu prok. Wrzosek.

"Doradca Adama Bodnara prawdopodobnie ujawniła ściśle tajne informacje o planowanych czynnościach dotyczących przeszukania w moim domu? Artykuł 241 KK" - Ozdoba nie zostawił zaczepki bez odpowiedzi.

Wcześniej prokurator Ewa Wrzosek odniosła się do tweeta posłanki Lewicy Anny Marii Żukowskiej, która stwierdziła, że jest ona "mocno zaangażowana po naszej stronie". "Zanim ktoś jeszcze zapisze mnie do swojej partii, uprzedzę - nie jestem po żadnej "waszej stronie". Z życzeniami, by pani poseł nie musiała przekonywać się o tym osobiście" - napisała prokurator.

Bitwa o wolne media

27 listopada 2023 r. Rada Mediów Narodowych, w której większość mają osoby sprzyjające Prawu i Sprawiedliwości, na wniosek ministra kultury Piotra Glińskiego podjęła uchwałę o dokonaniu zmian w statutach jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Zmiany te mogły zablokować możliwość przejęcia władzy w mediach publicznych przez nową władzę.

29 listopada poseł Bartłomiej Sienkiewicz (obecnie minister kultury), skierował do prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie wniosek o podjęcie czynności zmierzających do zabezpieczenia roszczeń o stwierdzenie nieważności/uchylenia uchwał dotyczących mediów publicznych. Pismo to wysłał również do pracującej w mokotowskiej prokuraturze Ewy Wrzosek.