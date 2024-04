Spięcie na lewicy. "Były faszysta i alkoholik"

Odniósł się w ten sposób do kandydatury Macieja Koniecznego - lidera listy Lewicy na Śląsku w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Każdy może przeczytać jego życiorys na Wikipedii. Jeśli Lewica stawia na takich fachowców, to ja trzymam kciuki, ale myślę że w tych wyborach nie będę na nią głosował - stwierdził europoseł.