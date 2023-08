Spięcie na konferencji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Dziennikarz TVP zaszarżował w sprawie referendum

Małgorzata Kidawa-Błońska, wspierana wypowiedziami zaproszonych lekarzy, przekonywała że rozwiązanie zaproponowane przez Katarzynę Sójkę jest co najmniej niewłaściwe. I na tym sprawa konferencji by się zakończyła, gdyby nie mocne postanowienie pracownika reżimowych mediów, by doprowadzić do konfrontacji z "tamtą stroną" wobec pomysłu prezesa i docisnąć w sprawie praw Polaków do wypowiedzenia się w referendum.