Spięcie między posłami w programie. "Niech pan zajrzy do monitoringu"

Pomiędzy posłem PiS Robertem Telusem i politykiem KO Witoldem Zembaczyńskim doszło w programie "Wieczorny Express" do ożywionej dyskusji na temat Karola Nawrockiego. Kontrowersje wokół wynajmu apartamentu, gdy kierował Muzeum II Wojny Światowej, były jednym z głównych tematów rozmowy.

Kontrowersje wokół Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Podczas debaty pojawił się również temat Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jeden z widzów programu zadał wówczas pytanie dotyczące "zagrożenia wartości rodzinnych" i działalności muzeum, które promuje różnorodność.

- To pan Trzaskowski przeznaczył na budowę tego muzeum środki, a do tego wszystkiego te książki, które tam są... ja na pewno bym nie chciał, by moje dzieci je oglądały. A te książki są dostępne dla wszystkich. Obrazków z tych książek to nawet w "Super Expressie" by nie pokazali, bo są tak brzydkie i nie powinny być dostępne dla dzieci - oznajmił na to poseł Telus.

- Wie pan, dyskusja o muzeach i etyce, i moralności jest dobrze adresowana - stwierdził na to Witold Zembaczyński. - Dopiero co dowiedzieliśmy się, że jak kandydat PiS-u Nawrocki był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, to apartament, którego koszt dobowy wynosił 750 zł, był przez niego zajmowany w sumie 200 dni - stwierdził, dodając:

- Ja patrzę na środowisko Karola Nawrockiego i dowiaduję się, że tam ktoś jest posądzany o kontakty sutenerskie. I à propos moralności zadaję sobie pytanie: po co Karolowi Nawrockiemu apartament położony 5 km od jego domu? Dlaczego on nie pracował komercyjnie, nie przynosił zysków muzeum? Co w tym apartamencie mogło się odbywać? - odparł Zembaczyński.

W odpowiedzi na zarzuty Telus próbował wyjaśnić sytuację związaną z Nawrockim, po czym stwierdził, że "wróci jeszcze do tej książki", a następnie wyciągnął telefon i oznajmił:

- To są obrazki z tej książki, która jest w Muzeum Sztuki Nowoczesnej pana Trzaskowskiego. Takie obrazki - stwierdził Telus, pokazując zdjęcie na swoim telefonie. - To wygląda, jak jakieś zdjęcia z apartamentu Muzeum II Wojny Światowej - odparł na to Zembaczyński.

- Ja wiem, że to posła jara, ale niech pan się rozglądnie za monitoringiem z tego apartament, to wtedy będziemy mogli być może lepsze obrazki zobaczyć. Albo gorsze - dodał Zembaczyński.