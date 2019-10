Spekulacje wokół impeachmentu Donalda Trumpa. Głosowanie po Święcie Dziękczynienia?

Stany Zjednoczone. Nowe fakty ws. ewentualnego impeachmentu Donalda Trumpa. Głosowanie ma odbyć się po Święcie Dziękczynienia.

O sprawie informuje "New York Times". Jak podaje gazeta, Demokraci rozpoczęli prace nad nowym scenariuszem ws. Donalda Trumpa, który jest “całościowy i prawdopodobnie bardziej czasochłonny".

Początkowo politycy planowali rozważali głosowanie w Izbie Reprezentantów ws. impeachmentu prezydenta przed Bożym Narodzeniem. Teraz wszystko wskazuje na to, że procedura zostanie "przeciągnięta" do okresu Bożego Narodzenia.

Pod koniec września przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi ogłosiła rozpoczęcie procedury impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Demokraci podejrzewają go o to, że wywierał naciski na Ukrainę ws. nadchodzących wyborów prezydenckich. Według Pelosi, doszło do "zdrady bezpieczeństwa narodowego".