Spektakularne zjawisko nad Polską. Nagrania świadków

Wyjątkowe zjawisko nad Polską. We wczesnych godzinach porannych w środę na niebie zaobserwowano spektakularny moment. Udostępniamy nagrania świadków tego zdarzenia, dzięki uprzejmości profilu poznanmoment na Instagramie. Na pierwszy rzut oka widać grupę jasnych obiektów przypominających spadające gwiazdy. Wszystko wskazuje jednak, że były to szczątki drugiego stopnia rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Zwykle drugi stopień rakiety ulega kontrolowanej deorbitacji nad oceanami, jednak tym razem proces ten nastąpił nad Europą. Zjawisko było widoczne również w Niemczech i Danii. Podobne zjawisko miało miejsce 5 lutego 2022 roku, kiedy nad naszym krajem widziano szczątki rakiety Falcon 9, która wynosiła satelity Starlink. Wtedy również były to fragmenty drugiego stopnia rakiety, które spalały się w atmosferze.