Spektakularna akcja polskich służb. Pokazali, jak rozbili gang

Polska policja rozbiła międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie zajmowali się przemytem narkotyków m.in do Polski. Śledztwo w tej sprawie trwa od marca 2021 r., kiedy to funkcjonariuszom CBŚP udało się zatrzymać dwie osoby na trasie A1 w województwie śląskim. Wówczas przeszukano samochód ciężarowy, którego kierowca przyjechał do Polski z Czech, przemycając 50 kg marihuany oraz kilogram mefedronu. Narkotyki były ukryte w przestrzeni ładunkowej naczepy w kartonach pomiędzy przewożonym towarem. Następne działania przeprowadzono trzy miesiące później, ponownie na trasie A1 w okolicach granicy polsko-czeskiej, gdzie policjanci CBŚP zatrzymali do kontroli samochód osobowy. W bagażniku auta znajdował się karton, a w nim 5 kg marihuany. Potężne uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą nastąpiło w październiku minionego roku. Wtedy to przeprowadzono jednocześnie realizacje na terenie Czech i Polski, zatrzymując kolejnych członków rozpracowywanej grupy. Ostatnie uderzenie policjanci CBŚP przeprowadzili kilka dni temu w województwie śląskim i mazowieckim, gdzie zatrzymano 2 podejrzanych. Oskarżonych doprowadzono do prokuratury. W ramach śledztwa funkcjonariusze CBŚP zatrzymali już w Polsce 14 osób. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Śledczy wciąż wyjaśniają okoliczności tej sprawy - członków gangu narkotykowego może być więcej.