Spektakl znieważa ojca Tadeusza Rydzyka? Jest zawiadomienie do prokuratury

Andrzej Jaworski, były poseł PiS i szef "Akcji SOS Dla Polskiej Rodziny" złożył zawiadomienie do Prokuratury Generalnej w sprawie sztuki teatralnej, która miała premierę w weekend w Toruniu. Chodzi o sztukę "Wróg się rodzi” inspirowaną działalnością Radia Maryja i ojca Tadeusza Rydzyka. Zdaniem polityka, spektakl znieważa duchownego.

Sztuka miała swoją premierę w sobotę na deskach Teatru im Wilama Horzycy w Toruniu. Jej autorem jest dziennikarz „Gazety Wyborczej” Marcin Kącki. - Ja nie stawiam pytania, czy ojciec Rydzyk jest zły lub też czy Radio Maryja jest złe. Bo to jest oczywiste. To jest zło(…) Radio Maryja ma w Polsce przyzwolenie na stosowanie wyrafinowanych metod, dzięki którym ma wpływ na nasze życie. Robi to, propagując mowę nienawiści, posuwając się do szantażu – mówił przed premierą Marcin Kącki.