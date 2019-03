Przez rok słuchał codziennie Radia Maryja, by napisać sztukę. "To jest zło"

- W radiu słychać potworną potrzebę odwetu, oczekiwanie na sygnał, by zacząć przegryzać aorty wrogom - twierdzi dziennikarz "Gazety Wyborczej" i twórca sztuki "Wróg się rodzi". Marcin Kącki przygotował przedstawienie zainspirowane Radiem Maryja.

- Ja nie stawiam pytania, czy ojciec Rydzyk jest zły lub też czy Radio Maryja jest złe. Bo to jest oczywiste. To jest zło - uważa Marcin Kącki. To dziennikarz "Gazety Wyborczej" i autor sztuki "Wróg się rodzi", która będzie miała swoją premierę na deskach Teatru im Wilama Horzycy w Toruniu w sobotę.