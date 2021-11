Specjaliści apelują do premiera i prezydenta RP w sprawie szczepień

Specjaliści chorób zakaźnych napisali list do premiera i prezydenta RP w sprawie szczepień przeciwko COVID-19. Apelują oni o niezwłoczne stworzenie aktów prawnych, dzięki którym pracodawcy mieliby podstawę do weryfikowania szczepień pracowników. Eksperci zdecydowali się na taki krok, gdyż ich zdaniem Rada Medyczna przy premierze nie działa tak, jak powinna. - Chcę wierzyć, że między nami a prof. Horbanem jest różnica poglądów, a nie polityka - powiedział w programie "Newsroom WP" prof. Robert Flisiak. Jak dodał, pod apelem podpisało się 12 z 17 członków rady. - W zasadzie nie apelujemy o nic nowego, mówimy o tym od dawna, zwracamy się do premiera i prezydenta o zintensyfikowanie akcji legislacyjnej. Chodzi nam o to, żeby pracodawca miał możliwość weryfikacji szczepienia pracownika - tłumaczy wystosowanie apelu prof. Flisiak. Ekspert zwraca uwagę, również na problem fałszywych certyfikatów covidowych. - Wymaga to pilnego przygotowania aktów prawnych, penalizujących fałszowanie szczepień. To, co widzieliśmy ostatnio w mediach, to czubek góry lodowej - powiedział prof. Flisiak.