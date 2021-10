Spadła liczba nowych przypadków COVID-19. Wiceminister podał dane

Wiceminister przypomniał, że od początku pandemii wiele osób musiało pożegnać swoich bliskich. - Nie chciałbym, żebyśmy musieli na własnej skórze doświadczać podobnych tragedii. Nie doprowadźmy do tego, żebyśmy musieli być na pogrzebie kogoś z naszych bliskich - mówił Kraska, apelując do wszystkich niezdecydowanych, by zaszczepili się przeciw COVID-19.