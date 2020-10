Sosnowiec. Przed nam kolejny "Dzień Korzeńca"

Co czeka uczestników? Dowiedzą się m.in. czy Pola Negri znalazła w Sosnowcu rynek? Gdzie Eugeniusz hrabia Dąmbski mógł chodzić do krawca? Kim był pierwszy polski burmistrz Sosnowca? To będzie wędrówka śladami powieści "Puder i pył". Przewodnikami będą Tomasz Grząślewicz – tłumacz i redaktor portalu "I Like Zagłębie", współautor wydawnictwa "Śladami prozy Zbigniewa Białasa. Przewodnik literacki po Sosnowcu" oraz Grzegorz Onyszko– przewodnik, historyk, regionalista, autor książek i artykułów o Zagłębiu Dąbrowskim.