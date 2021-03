Sosnowiec. Miał być lekarzem, wybrał reżyserię. Teraz na szansę na Fryderyka

Co łączy Margaret, Pezeta i Pro8L3M? Reżyserem części ich teledysków jest sosnowiczanin, Maciej Adamczak. Młody artysta skończył sosnowieckiego Korczaka i choć miał być lekarzem, to jednak wybrał inną drogę. Kończy Śląską Szkołę Filmową, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego , a jednocześnie zajął się kręceniem reklam i klipów i krótkich filmów fabularnych.

Sosnowiec. Sosnowiczanin z szansą na Fryderyka

- Do Sosnowca i okolicy namawiam wiele gwiazd i pokazuję impotencjał filmowyokolicy - mówi Adamczak. Dzięki niemu teledysk na sieleckim basenie nakręciła Margaret i raper Kizo, na boisku jednej ze szkół pojawił się Pezet, a ekipa Pro8L3M odwiedziła Ostrowy Górnicze. - Sosnowiec to ciekawe miejsce do kręcenia teledysków. Jest wiele miejsc, które czasem są obok nas, a które można pokazać w ciekawy sposób. Wiele osób nie zwróciło uwagi, że Margaret i Kizo byli na basenie sieleckim, która ma przecież już trochę lat, a tytułowym roadsterem jeździli po ul 3 Maja – dodaje reżyser