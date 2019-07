Sopot. 10 tys. zł mandatów i ponad 60 blokad w weekend. Straż miejska: "turyści chętnie wjechaliby na plażę"

Strażnicy miejscy z Sopotu walczą z turystami. W jeden weekend zakładają ponad 60 blokad i wypisują mandaty na łączną kwotę ok. 10 tys. zł. - Przyjezdni najchętniej parkowaliby na molo - mówi WP Tomasz Dusza, szef Straży Miejskiej w Sopocie.

Jeden z najpopularniejszy kurortów nad Bałtykiem ma poważny problem. Turyści wykorzystują każdy skrawek miasta i zostawiają tam samochody. Straż miejska do końca lipca prawie 200 razy wydała dyspozycję odholowania samochodów. To dwa razy więcej niż w całym ubiegłym roku.

Straż miejska: opłaty powinny obowiązywać w weekendy, nie w tygodniu

Komendant straży miejskiej w Sopocie podkreśla w rozmowie z WP, że funkcjonariusze mają pełne wsparcie mieszkańców. – Oni tego od nas oczekują, bo to ich codziennie dotyka ten problem. Mamy w Sopocie policyjny wydział ruchu drogowego, ale większość interwencji należy do nas – mówi nam Tomasz Dusza.

- Następnym problemem jest prawo, które uniemożliwia miastom poniżej 100 tys. mieszkańców na wprowadzenie opłat za parkowanie także w weekendy. Moim zdaniem, takie opłaty mogłyby nie być pobierane od poniedziałku do czwartku, ale w piątki, soboty i niedziele – ocenia nasz rozmówca. Dodaje, że decyzja w tej sprawie powinna należeć do samorządu, a nie władz centralnych.

Darmowe rozwiązania są ignorowane

Z Ergo Areny można dojechać do Sopotu za 3 zł. Dziennie korzysta z tego rozwiązania ok. 150 urlopowiczów – wynika z obliczeń ratusza.

- Gdyby można było wjechać samochodem na plażę, turyści byliby wniebowzięci. A zamiast morza parawanów mielibyśmy biwak, miasteczko i coś, co przypomina wielki zatłoczony parking przy supermarkecie – ocenia Dusza.

Większość turystów mówi wprost, że widzieli znaki zakazu, ale złamali je z premedytacją, bo chcieli zaparkować jak najbliżej plaży. 100 zł mandatu to dla nich żadne pieniądze, a jeden punkt karny to też żadna kara, bo do tej pory mają czyste konto.