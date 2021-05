Sonik: Trzeba się skupić na odbudowie tego, co rozmieniliśmy na drobne twierdząc, że jednoczy nas tylko chęć odsunięcia PiS od władzy

To jest rodzaj medialnej paplaniny i nadużywanie analogii zupełnie nieprzystających do rzeczywistości. Każda partia ma prawo do tego, aby iść swoją drogą. Tak samo było w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego, gdy Biedroń, tworząc Wiosnę i nie wchodząc do Koalicji Europejskiej doprowadził do tego, że PiS te wybory wybrał. Ale tak w polityce bywa. Jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć? Trzeba dbać o swój elektorat, wypracowaną latami pozycję i jasny przekaz własnego stanowiska. Czego robić nie należy? Obciążać innych za własne niepowodzenia. Mogliśmy od początku klarownie mówić, o co Platformie chodzi, zamiast prowadzić zakulisowe rozmowy o abstrakcyjnym rządzie technicznym. Ten pomysł z rządem technicznym po prostu nie mógł się udać.