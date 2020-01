WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze joanna mucha + 3 Andrzej Dudasondażtłit Natalia Durman 22-01-2020 (13:03) Sondaże z Andrzejem Dudą. Komentarz Joanny Muchy - Andrzej Duda ma wysokie notowania w rankingach zaufania, ale jak porównamy je do jego poprzedników, to są one najniższe. Niższe miał tylko... Rozwiń Ale takie postacie jak Andrzej Dud … Rozwiń Transkrypcja: Ale takie postacie jak Andrzej Duda podobają się Super Ktoś zrobił Zamówił są Kto powinien być następcą Kaczyńskiego i Nazwiskiem jest Mateusz morawiecki a drugim niedużo Z tatą Andrzej Andrzej Duda ma wysokie notowania Ranking zaufania i tak dalej tak dalej ale gdybyśmy tak porównali jego notowania Które mieli poprzednicy jego Press To właściwie on ma na imię Niższą miał tylko świętej pamięci Natomiast Inni Mieli wyższe notowania od nie To jest kandydat oczywiście który jest wezwaniem nie można go lekceważyć Ale jak najbardziej tobie pani poseł Platformy Obywatelskiej brała udział w takim sąd Do kogo by pani wstawiła Następny Kaczyńskiego by sobie platforma marzy Żebym PiS miał na czele że byłoby Panie redaktorze Jeśli my wygramy wybory a jestem przekonana o tym że wygramy wybory I pokażemy wszystkie Który PiS zrobił pokażemy właśnie ten nie Funkcjonujące wymiar sprawiedliwości To prawdziwe a Topić już nigdy nie Ludzie już nigdy nie będą chcieli zagłosować na ludzi którzy Próbowali okraść Polskę i stworzyć w Polsce oligarchie która będzie oligarchia Sterowaną z znowu Ludzie już nigdy na nich nie zagłosuję dlatego następcy Jeszcze Zobacz Jeśli wygramy wybory prezydenckie ta scenę polityczną może się No ale na Top song Nic nie wskazuje na to żeby Małgorzata Miała wygrać te wybory sondaże nawet w drugiej turze jeżeli już dogania to jeszcze Nawet nawet ostatnio badania pokazywały że ta różnica między Małgorzata kidawa-błońska Andrzejem Dudą w drugiej turze kto sondaż dla Wirtualnej Polski żeby było kilkadziesiąt Kilka 10% Więc moim zdaniem Jeść Już na starcie taka taka pozycja to to to na finiszu tej kampanii to będzie mocna Pozycje I co I na pewno Taki scenariusz że jeżeli kidawa-błońska wygra to Napis będzie próbował zrobić wszystko co wiem Żeby żeby Czy przy wadze więc Być może będziemy jej Jakiś czas rządzenia Spróbuj osłabianie prezydenta nie można tego tego wykresu A być może będziemy mieli Wcześniejsze Tutaj różne scenariusze