Sondaż zaufania. Andrzej Duda daleko przed Jarosławem Kaczyńskim

Prezydent Andrzej Duda liderem rankingu zaufania. Ufa mu 68 proc. Polaków. Natomiast Jarosław Kaczyński znalazł się na pierwszym miejscu rankingu nieufności. Prezes PiS o swoją pozycję w sondażu zaufania musi rywalizować z Grzegorzem Schetyną.



W najnowszym sondażu CBOS-u na drugim miejscu znalazł się premier Mateusz Morawiecki , któremu ufa 59 proc. ankietowanych. Na podium znalazł się jeszcze Paweł Kukiz . Z sondażu wynika, że polityk cieszy się zaufaniem co drugiego Polaka.

W porównaniu z kwietniowym badaniem CBOS-u zaufanie do Andrzeja Dudy spadło o 2 pkt. proc. Natomiast bez zmian jest poziom nieufności do prezydenta (18 proc.). W maju spadł też o 2 pkt. proc. poziom zaufania do Mateusza Morawieckiego. W porównaniu z poprzednim miesiącem premierowi nie ufa o 3 pkt. proc. więcej badanych (20 proc.). Wśród liderów rankingu jedynie Pawłowi Kukizowi ufa więcej Polaków (wzrost o 2 pkt. proc.) oraz coraz mniej badanych mu nie ufa (spadek o 1 pkt. proc.).