Sondaż. Wyraźny faworyt w Rzeszowie. W drugiej turze wygrałby z każdym

Sondaż. Druga tura wyborów w Rzeszowie

Najnowsze badanie opinii publicznej wykonane przez IBRIS na zlecenie Radia Zet pokazuje, że gdyby doszło do drugiej tury wyborów w Rzeszowie, to kandydat zjednoczonej opozycji nie dałby szans swojemu przeciwnikowi. Gdyby Fijołek musiał stoczyć wyborczy bój z Ewą Leniart to zagłosowałoby na niego 57,7 proc. respondentów. Kandydatka PiS otrzymałaby 31,7 proc głosów. Pozostali badani był niezdecydowani lub stwierdzili, że przy tej konfiguracji nie wzięliby udziału w drugiej turze.