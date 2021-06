Grzegorz Braun wykluczony z debaty. Polityk chce przeprosin

- Chciałbym to bardzo wyraźnie zadeklarować: nie na mojej wachcie, nie na mojej służbie, nie będzie przyzwolenia na promocję dewiacji - powiedział polityk Konfederacji. Po tych słowach prowadzący wywiad przerwał wypowiedź Brauna i zwrócił mu uwagę, że nie zgadza się na stosowanie języka przemocowego i wykluczającego. Dodał również, że było to pierwsze ostrzeżenie, a jeśli coś takiego powtórzy się jeszcze raz w jego programie, to polityk Konfederacji zostanie z niego wykluczony.